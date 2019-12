Ladri in azione anche per le feste: rubati 20 mila euro da abitazione

Raffica di furti nelle ultime ore ad Agrigento dove, tra il quartiere di Villaggio Mosè e quello di San Leone, i ladri hanno fatto irruzione in alcune abitazioni riuscendo anche a portare via ingenti somme.

Nell’ultimo weekend diversi i casi ma uno in particolare risulterebbe clamoroso per il bottino che i malviventi sono riusciti a rubare. In un’abitazione, infatti, i ladri hanno portato via – tra gioielli, oggetti preziosi e soldi contanti – ben 20 mila euro. A fare la scoperta, così come per gli altri casi, i proprietari di casa che hanno ovviamente allertato le forze dell’ordine.

Sul posto anche la polizia scientifica. I ladri, da una prima ricostruzione, sembrerebbe avessero le idee molto chiare sulle case da “visitare” e dove cercare. Indagini in corso da parte di Polizia e Carabinieri.