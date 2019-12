Licata, Truffe on-line: condannato ad un anno di reclusione

Il giudice monocratico Rossella Ferraro ha disposto la condanna ad un anno di reclusione nei confronti di un uomo originario di Licata, finito sul banco degli imputati con l’accusa di truffa.

L’accusa ne chiedeva la condanna a 24 mesi di reclusione. Secondo l’impianto accusatorio, che ha trovato conferma nel dispositivo di sentenza, avrebbe raggirato almeno una ventina di persone usando noti portali on-line per la vendita di oggetti che, in realtà, non sarebbero mai arrivati agli acquirenti.