“Morì durante un’escursione”, condanna da 560 mila euro per l’assessorato all’Agricoltura

Una condanna pari a 560 mila euro è stata comminata dal giudice del tribunale di Catania nei confronti dell’assessorato regionale all’Agricoltura, allo Sviluppo Rurale ed alla Pesca. Il risarcimento, come previsto dalla sentenza, è stato assegnato ai familiari di Paola Dugo, deceduta nell’aprile del 1999 nel corso di una escursione nella riserva di Cava Grande di Cassibile.

La vittima, secondo la ricostruzione indicata nella sentenza, si trovava su un sentiero aperto al pubblico e da un costone roccioso si staccò un masso che la colpì in testa, “causandole la morte per l’emorragia causata dall’urto” si legge nel dispositivo del giudice. I familiari, a seguito del decesso, presentarono una denuncia contro il Dipartimento regionale azienda foreste demaniali, l’assessorato regionale all’Agricoltura, allo Sviluppo Rurale ed alla Pesca mediterranea, e la Regione.

Nella motivazione della sentenza, il giudice, alla luce della perizie dei consulenti, ha scagionato la Regione ed il Dipartimento, mentre “va affermata la responsabilità del solo l’assessorato regionale all’Agricoltura, allo Sviluppo Rurale ed alla Pesca mediterranea per omessa custodia del bene e per l’incidente occorso alla Dugo con il conseguente obbligo di risarcire il danno arrecato”.