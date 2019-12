Nuovo autovelox sulla Palermo-Sciacca: limite 90km/h

E’ stato installato ed è già entrato in funzione un nuovo autovelox lungo la strada statale 624 Palermo-Sciacca in territorio di San Giuseppe Jato. L’occhio elettronico è stato posizionato in maniera “fissa” ed è stato fornito da “LabConsulenze” di Cosenza.

Il limite di velocità su questo tratto di strada, in particolare all’altezza del chilometro 25+800 in entrambe le direzioni di marcia, è di 90km/h. Chi non rispetterà questo limite rischia sanzioni che vanno da 42 a 1.229 euro.