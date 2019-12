Rifiutato da ex brucia 8 auto di persone vicine alla donna, arrestato 28enne

In una sola notte avrebbe incendiato otto macchine appartenenti a persone vicine alla sua ex fidanzata.

E’ quanto hanno scoperto i carabinieri di Caltanissetta che hanno arrestato, in esecuzione di fermo di indiziato emesso dal Sostituto Procuratore un nisseno di 28 anni. Il presunto piromane sarebbe entrato in azione la notte tra il 18 e il 19 dicembre, dando fuoco ad alcune auto che erano in sosta: in via P. Emiliani Giudici e in vicolo Guarnaschelli sono state incendiate una “Fiat Punto”, un “Renault Kangoo”, una “Fiat 600”, un “Gilera Typhoon”, in C.so V. Emanuele una “Citroen Xsara”, in via Mazzini una “Bmw 320”, in C.so Umberto una “Fiat Punto” e una “Lancia Y” tutte nel centro abitato di Caltanissetta.

Il giovane, dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Caltanissetta. E’ accusato anche di stalking nei confronti dell’ex fidanzata, perchè le auto incendiate erano di proprietà di persone che in qualche modo erano in contatto con la ragazza.