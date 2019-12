Santa Elisabetta, stabilizzati 34 lavoratori precari al Comune

I 34 “precari storici’ in servizio da anni nell’amministrazione comunale di Santa Elisabetta finalmente stabilizzati.

“Si conclude definitivamente la lunga stagione del precariato, commenta il Sindaco Mimmo Gueli.

Un lavoro complesso per le rigidità delle procedure di stabilizzazione fissate dalla normativa vigente per i lavoratori appartenenti al cosiddetto “precariato storico”, in linea con le norme di riferimento regionali e in applicazione della riforma Madia il D.lgs 75 /2017.

Finalmente per tutti gli storici lavoratori precari e per le loro famiglie si conclude un lungo periodo di incertezza, che in alcuni casi andava avanti da quasi trent’anni.

Un risultato importante per nulla scontato, per la la sostenibilità finanziaria che l’amministrazione è riuscita a garantire, con consapevolezza e responsabilità anche alla luce del fatto che avviene in un momento non facile per gli enti locali siciliani, stretti fra tagli di risorse e normative sempre più rigide.

Oggi un giorno speciale, un giorno di festa per la piccola comunità agrigentina con una sobria cerimonia che ha visto presenti oltre ai lavoratori, le famiglie, le rappresentanze sindacali e le istituzioni al completo, militari, religiose e civili con giunta e consiglio comunale presenti.

Sarà l’occasione per l’amministrazione di rifunzionalizzare un nuovo assetto organizzativo e di valorizzazione professionale del personale e allo stesso tempo, creare le condizioni per una migliore offerta di servizi ai cittadini, per un paese vivibile e moderno”.

