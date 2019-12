Tragico schianto a Natale: morto giovane militare

Scontro tra due auto a un incrocio sulla strada provinciale 25 Ragusa-Marina di Ragusa. Vittima un giovane di 22 anni, originario del Barese, passeggero di una delle vetture che stava rientrando dalla localita’ marittima verso il capoluogo. Ci sono altri quattro feriti.

La vittima è un militare di 22 anni, originario di Bari, di stanza a Pozzallo e impegnato nell’operazione “Strade sicure”.

L’impatto tra le auto si è registrato intorno alle 4,30. A scontrarsi una Ford C Max e una Ford Focus. Per il 22enne, che era a bordo della Focus insieme ad un commilitone, non c’è stato nulla da fare: è morto durante il trasporto in ospedale. I due giovani, liberi dal servizio, stavano facendo rientro dopo una serata in discoteca.

I vigili del fuoco hanno faticato non poco per liberare gli altri a feriti dal groviglio di lamiere. Uno di questi è ricoverato in prognosi riservata.

La strada e’ stata chiusa per permettere i rilievi. Sul posto vigili del fuoco, polizia e personale medico.

A Ragusa un altro 22enne è uscito invece miracolosamente illeso da un incidente autonomo: la sua auto dopo una rotatoria, in discesa, si e’ ribaltata investendo nella corsa anche alcuni pali della pubblica illuminazione.