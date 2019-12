Anello rimane incastrato al dito, 17enne “liberata” dai pompieri

Una ragazza di 17 anni di Sciacca aveva acquistato un anello in una bancarella e quando pochi minuti dopo ha tentato di estrarlo, senza riuscirci, è entrata in uno stato di agitazione. Dopo tanti inutili tentativi e mentre il dito si arrossava, la ragazza è stata portata al Pronto soccorso, dove però anche i medici non sono stato in grado di estrarlo.

A quel punto sono stati chiamati i Vigili del fuoco, che nella sala del pronto soccorso, con i sanitari accanto e con le proprie attrezzature manuali, sono riusciti a liberare il dito, evitando così ulteriori possibili gravi conseguenze.