Campobello di Licata, Interventi in amministrazione diretta

Il Comune ha stabilito l’ estensione della fornitura di materiale edile per interventi da eseguire in amministrazione diretta, già affidata, con decreto sindacale, per l’importo di 5 mila euro. Con diversa determina di settore, stabilito il servizio di interventi, aggiornamenti, assistenza e manutenzione della procedura software in dotazione all’ufficio tributi. L’affidamento alla “Gefil”, euro 13.420 euro

Giovanni Blanda