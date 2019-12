Lions club Valle dei Templi e i clown in pediatria per regalare un sorriso ai bambini

Il giovanissimo Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto dalla dottoressa Mariella Antinoro, prosegue la sua azione di servizio sul territorio anche nei giorni di festa. Sabato, 28 Dicembre 2019 alle ore 10.30 il Presidente Mariella Antinoro, lo staff, i soci del club con il Presidente dottor Vincenzo Marco Macaluso dell’Associazione VIP Viviamo In Positivo Caltanissetta ODV, i clown della stessa associazione, incontreranno i piccoli degenti dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria- Presidio ospedaliero di Agrigento. Saranno accolti dal Direttore dell’U.O. Giuseppe Gramaglia. Saranno Presenti i Dirigenti medici e le autorità lionistiche. Regalare un sorriso ai piccoli degenti ricoverati all’Ospedale San Giovanni di Dio del capoluogo questo l’obiettivo. Il Presidente del Lions Club Valle dei Templi Antinoro e il presidente dell’Associazione VIP Macaluso hanno collaborato in questi giorni per assicurare la possibilità di utilizzare la Clownterapia in Provincia di Agrigento attraverso volontari che visitano ospedali e nei luoghi dove esistono situazioni di malattia o disagio psicofisico, culturale, sociale ed economico.

“Il nostro impegno sul territorio è costante – ha dichiarato la Presidente Antinoro- proprio nei giorni scorsi, grazie al bellissimo spettacolo scritto e diretto dalla nostra socia Antonella Morreale, abbiamo destinato una somma per la Fondazione Internazionale Lions per l’acquisto di vaccini per bambini dei paesi poveri e una ulteriore somma per il Progetto Cani Guida per le persone non vedenti, di cui è Delegato Distrettuale il nostro socio dottor Gioacchino Cimino. Adesso questa piccola ma importante azione presso il Reparto Pediatria. Abbiamo anche promesso una libreria per il reparto dove collocare volumi per i più piccoli. Questo è il nostro modo di esser Lions”.

I clown che intratterranno i piccoli degenti sono volontari che grazie al percorso previsto e vissuto all’Interno dell’Associazione Viviamo In PositiVo, puntano a far raggiungere un benessere interiore indispensabile per affrontare gioiosamente il servizio con i propri compagni clown.

Sabato al reparto Pediatria al sesto piano del San Giovanni Di Dio ci sarà un momento di festa e gioia.

“E’ il nostro primo anno di attività – ha concluso la Presidente Antinoro – già abbiamo svolto importanti service sul territorio come il cursore per i non vedenti nella Valle dei Templi, i service di prevenzione contro l’abuso delle nuove tecnologie al Liceo Empedocle e di prevenzione alle malattie della terza età al Museo, che danno il senso del nostro impegno, della nostra passione. Insieme al mio staff lavoreremo sodo per dare un senso alla presenza di un club che testimonia il nuovo lionismo che è servizio e solidarietà”.