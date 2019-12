Nuova puntata della “finestra sulla città”… ospiti di Cesare Sciabarrà, le Sardine

Una puntata da seguire fino all’ultimo minuto. Due giovani ragazzi , in rappresentanza delle sardine che terranno una manifestazione sabato 28 dicembre a Canicattì, incalzati da Cesare Sciabarrà . Francesco Malluzzo giovane prossimo ingegnere e Sophia Sfalanga, laureanda in legge, risponderanno al fuoco di fila del direttore di Canicattiweb. Una di quelle interviste da vedere fino in fondo. Buona visione

