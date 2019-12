Paura per un pensionato di Favara: si ribalta con l’auto e resta miracolosamente illeso

Un incidente stradale autonomo, nel pomeriggio di ieri, giorno di Natale, ha visto protagonista un uomo di 68 anni di Favara, pensionato.

Quest’ultimo era a bordo della propria vettura, una Fiat Punto, quando per motivi ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della stessa e ha finito la propria corsa cappottandosi.

Il sinistro si è verificato a Caltanissetta, nei pressi di Pian del Lago, in prossimità dello stadio comunale.

L’uomo per fortuna è rimasto illeso e ha rifiutato il soccorso degli operatori del 118 che erano giunti sul posto e che volevano effettuare il trasferimento del malcapitato in ospedale per alcuni accertamenti.

Sul luogo del sinistro gli agenti della Polizia municipale.