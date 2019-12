A Burgio 13 presepi attirano l’attenzione di centinaia di visitatori

Nel centro storico di Burgio, piccolo centro montano dell’agrigentino, una gara tra presepi catalizza l’attenzione di un gran numero di visitatori che nelle ore serali si riversano lungo il percorso per ammirare le realizzazioni di artigiani ed appassionati. All’interno di chiese, di locali in disuso, di atri di antichi palazzi, vengono proposti presepi realizzati con tecniche diverse.

Un presepe realizzato in bronzo all’interno di una campana

Presepe in terracotta con organo a campane

C’è chi predilige la terracotta, chi, invece, ha puntato tutto sull’assemblaggio di piccoli ciottoli di fiume, chi ha puntato alla valorizzazione di una delle attività più fiorenti della zona, come la produzione di campane, per realizzare un presepe in bronzo a cera persa.

Particolare di un Presepe a Burgio

Un bambinello in terracotta

Tra le realizzazioni ve n’è una che riproduce palazzi e monumenti più significativi del paese e un’altra realizzata scolpendo la pietra bianca di Burgio. In tutto i presepi sono 13 e sono dislocati lungo il Corso Vittorio Veneto. Rappresentano certamente la possibilità di fare una bella passeggiata nel centro di Burgio per curiosare tra i presepi in gara.

Un presepe in ceramica

Un presepe in terracotta che raffigura alcuni palazzi e monumenti di Burgio

La manifestazione verrà riproposta da stasera fino al 30 dicembre dalle ore 18,00 alle 23,00, poi riprenderà dal 2 al 6 gennaio, sempre nella stessa fascia oraria serale. L’iniziativa è inserita nell’ambito del programma Natale 2019 varato dall’amministrazione comunale di Burgio, guidata dal sindaco Francesco Matinella.