Agrigento, minore arrestato: prese a sprangate in faccia una 50enne

Dopo accurate indagine i poliziotti della Sezione Volanti della Questura di Agrigento, guidati dal dirigente Francesco Sammartino, hanno arrestato un 16 enne, accusato di tentato omicidio ai danni della 50enne che il 2 dicembre è rimasta vittima di un’aggressione nella sua abitazione in via Boccerie nel cuore del centro storico, zona della città storicamente destinata al meretricio ed allo spaccio di droga, e ricoverata ancora oggi all’ospedale in grave condizioni al Civico di Palermo.

Sarebbe stato il 16 enne a colpire la donna con una spranga in faccia, insieme a lui altri due minorenni denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica.



Polizia scientifica e Vigili del fuoco effettuano i controlli in via Boccerie ad Agrigento

Il minore che si trovava in una comunità alloggio per minori di Agrigento raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere del Gip di Palermo, dopo le formalità di rito, è stato rinchiuso al “Malaspina” di Palermo.

Polizia scientifica e Vigili del fuoco effettuano i controlli in via Boccerie

La Polizia effettua i controlli in via Boccerie

Polizia e Vigili del fuoco in via Atenea poco sopra via Boccerie

Polizia e Vigili del fuoco in via Atenea poco sopra via Boccerie

Vigili del fuoco effettuano i controlli in via Boccerie

Polizia e Vigili del fuoco effettuano i controlli in via Boccerie

Polizia e Vigili del fuoco effettuano i controlli in via Boccerie

Polizia e Vigili del fuoco effettuano i controlli in via Boccerie

Polizia e Vigili del fuoco effettuano i controlli in via Boccerie

Intanto, Polizia, Vigili del fuoco e Polizia scientifica sono arrivati in forze in via Atenea e sono intervenuti nella adiacente Via Boccerie per effettuare un controllo ed una bonifica della casa della donna attualmente ricoverata in ospedale.