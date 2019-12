Campobello di Licata, forniture al Comune di ferramenta e adeguamento linea elettrica

Il Comune determina la realizzazione della linea elettrica dedicata all’ impianto di climatizzatore e la fornitura ed installazione di 1 climatizzatore per l’ ufficio comunale Ambiente (primo piano). Da una verifica è stata costatata la necessità di procedere a sistemare l’impianto elettrico, è stata anche evidenziata l’ incapacità di tenuta della tensione elettrica. L’ importo dei lavori è di 1000 euro, servizio affidato alla ditta Fabio Carmelo Santamaria. Il Comune ha determinato la fornitura di scale a castello per il cimitero. L’ affidamento alla ditta “D’Angelo Dc”, per euro 1.400 euro. Per la Civica amministrazione le scale al cimitero sono da aumentare Il comune inoltre ha deciso l’acquisto di materiale di ferramenta per manutenzioni, l’ affidamento ed impegno di spesa. L’acquisto alla ditta “Merlin”, di Gruttad’Auria Marco, per 5 mila euro.

Giovanni Blanda

Loading...