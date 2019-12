Canicattì, fornitura dell’acqua sospesa in 4 comuni

La Gestione Commissariale del Servizio Idrico Integrato ATI AG9, facendo seguito alla precedente nota, e a seguito di comunicazione pervenuta da parte di Siciliacque, in data 27.12.2019, comunica che, stamane, durante le fasi di messa in esercizio dell’acquedotto “Fanaco”, si è riscontrata una ulteriore copiosa perdita idrica, e per tali motivi è stato nuovamente interrotto il funzionamento dello stesso acquedotto.

Pertanto, nei seguenti comuni:

– Canicattì

– Campobello di Licata

– Ravanusa

– Casteltermini

la fornitura idrica è temporaneamente sospesa.

Si informa che, Siciliacque, Società di Sovrambito, prevede il ripristino della regolare fornitura idrica secondo il seguente programma:

– Casteltermini, entro le ore 11:00 del 28/12/2019;

– Canicattì, Campobello di Licata e Ravanusa, entro le ore 16:00 del 28/12/2019.

Consequenzialmente, la turnazione idrica nei comuni interessati riprenderà non appena ultimate le operazioni di ripristino della fornitura, e non appena i serbatoi di accumulo raggiungeranno i livelli ottimali minimi per garantire una regolare distribuzione, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici e, comunque, non prima del 29/12/2019.