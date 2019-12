Canicattì: zona artigianale, hai voglia di appelli… luogo frequentato da tantissimi sportivi grandi e piccini … lasciato all’incuria e all’indifferenza

Nonostante le ripetute segnalazioni, si continua a fare orecchie di mercante. Siamo ritornati alla zona artigianale dopo la segnalazione fatta all’inizio del mese. Qui l’erba sta distruggendo i marciapiedi nella totale indifferenza di chi si dovrebbe occupare di manutenere questa zona che grazie ai cittadini che con la loro presenza e l’attività sportiva che essi svolgono, hanno fino ad oggi evitato la totale vandalizzazione della zona artigianale.

Non hannoinvece potuto evitare che l’ennesimo vandalo scassasse nuovamente i bagni . Anche questo lo risegnaliamo, perché quel casotto con l’ingresso divelto può diventare luogo ove consumare atti criminali. Certo un Comune che dice di avere recuperato negli ultimi tre anni quasi 40 milioni di tributi, non trovare qualche centinaio di euro per fare diserbare una zona dove i danni della mancata manutenzione sarebbe di gran lunga superiori, pare un paradosso. Ma questa città oramai è stata abituata ai paradossi. L’appello accorato proviene dalle tante persone che vanno in quel luogo certamente non deputato ad attività ludico / sportive, ma in alternativa alla totale assenza di strutture fruibili, i cittadini si sono adattati, fare il minimo sindacale per rendere quel luogo utilizzabile , sarebbe un gesto dovuto