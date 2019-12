Gioca al casinò i soldi per un investimento, donna condannata

Il tribunale di Malta ha condannato a due anni di reclusione una donna di 47 anni, siracusana, accusata di aver giocato al casinò soldi affidati a lei per un un investimento. Secondo la ricostruzione della difesa, l’indagata, senza precedenti penali ed affetta da ludopatia, aveva già restituito la somma, circa 10 mila euro, per cui il suo legale chiesto ai giudici la sua assoluzione. La donna, che è in libertà, dovrà seguire un trattamento riabilitativo contro la ludopatia di tre anni e non potrà più metter piede in nessun casinò maltese, inoltre non potrà più giocare ad alcun gioco d’azzardo online.

Loading...