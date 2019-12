Barbarie in piazza ad Aragona, ignoti danno fuoco a un cane

Storia disumana di una barbaria inaudita quella accaduta nella centralissima piazza Umberto I ad Aragona, un cane è stato bruciato vivo, provocandogli ustioni gravissime in oltre tre quarti del corpo. Sebbene in gravissime condizioni è ancora in vita grazie al soccorso datogli da una giovane 19enne del luogo.

I carabinieri della Stazione di Aragona hanno immediatamente avviato le indagini nel tentativo di risalire ai responsabili