Campobello di Licata, manifestazione “Natale Siciliano”

Per lo svolgimento regolare e sicuro delle manifestazioni natalizie, il Comune, con ordinanza del sindaco Giovanni Gioacchino Picone, valida domenica 29 dicembre, dispone l’interdizione al transito veicolare e divieto di sosta nella centrale via Tommaso Edison, nel tratto compreso tra le vie Falsone e Marconi, dalle ore 14 alle ore 24 e , comunque, sino alla fine della manifestazione “Natale Siciliano”, organizzato dall’associazione “Campobello 1681”. Interdette anche tutte le strade adiacenti che si immettono nelle già indicate vie. L’ufficio tecnico comunale provvederà ad apporre i segnali , secondo le prescrizioni di legge; le forze dell’ordine sono incaricate dell’esecuzione del provvedimento comunale.

Giovanni Blanda