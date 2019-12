Libero Consorzio, prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020

Il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Alberto Girolamo Di Pisa ha approvato con propria determinazione la prosecuzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti a tempo determinato e parziale fino al 31 dicembre 2020.

La proroga adottata in forza dell’art. 1 della l. r. n. 26 del 14 dicembre 2019 e da precedenti norme regionali in materia di personale precario, riguarda 130 contratti di lavoro a tempo determinato, subordinata al finanziamento da parte della Regione Siciliana della copertura della spesa per il pagamento delle retribuzioni mensili.

Il provvedimento del Commissario rimarrà valido, in ogni caso, fino all’insediamento dei nuovi soggetti istituzionali dei Liberi Consorzi comunali che si insedieranno dopo le elezioni che dovrebbero avvenire nel 2020.

Nel provvedimento è stata, anche, richiamata la volontà del Libero Consorzio di procedere alla stabilizzazione del personale precario che, tuttavia, si scontra, a legislazione vigente, con i rigidi vincoli in materia di spesa per il personale e con la normativa in materia di Liberi Consorzi.