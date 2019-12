Palma di Montechiaro, approvato finanziamento per la villa comunale e contrada Orti

Il Sindaco Stefano Castellino e l’Assessore all’Urbanistica Salvatore Castronovo, comunicano alla Città con gioia ed orgoglio un altro importante finanziamento della Regione Siciliana per un importo di € 1.800.000,00 per il lavoro di consolidamento e rinaturalizzazione delle pendici dell’abitato del centro storico di contrada Orti e della Villa Comunale.

Un progetto presentato dall’Amministrazione Castellino, grazie al prezioso lavoro dell’Ufficio Tecnico Comunale, nel luglio 2017.

“ Un altro risultato importante per la nostra città e per la messa in sicurezza del territorio di Palma di Montechiaro, ha dichiarato il sindaco Stefano Castellino.

“L’intervento previsto è coerente con la programmazione del PAI Sicilia ovvero si inserisce nel perimetro di un contesto territoriale soggetto a vincolo geomorfologico ed idrogeologico pianificato nel Piano per l’Assetto Idrogeologico della Regione Sicilia come P3-R4.

Nello specifico, gli interventi proposti, ovvero aventi l’obiettivo di ridurre il rischio geomorfologico ed idrogeologico presente nell’area di intervento si possono riassumere nella realizzazione di una serie di opere di contenimento e rafforzamento superficiale della parete da praticare con la posa in aderenza di pannelli di rete e funi chiodate coadiuvato dall’esecuzione di opportuni sistemi di drenaggio e idoneo smaltimento delle acque ruscellanti a monte.

In aggiunta sono previste delle opere di mitigazione degli impatti e rinaturalizzazione dell’area tramite realizzazione di barriere al piede e messa a dimora di vegetazione. Ringrazio, conclude il Sindaco Castellino, il Presidente della Regione Siciliana On. Nello Musumeci, l’Assessore Regionale Toto Cordaro, il Governo Regionale tutto ed il personale della Regione Siciliana, per la loro attenzione alle problematiche ed alle istanze provenienti dal nostro territorio”.