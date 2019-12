Abbandono dei rifiuti a Favara, Bennica: “Mi auguro più senso civico”

A Favara l’assessore all’igiene pubblica Giuseppe Bennica è stato impegnato insieme agli agenti della Polizia Municipale in dei sopralluoghi sul territorio per valutare alcuni aspetti del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e le modalità di installazione delle foto-trappole che dovranno essere espletate col nuovo servizio di raccolta RSU.

“In questi giorni di chiusura festiva delle discariche,si è fatto il possibile per tenere pulita la città, dichiara l’assessore Bennica, ma quando ti trovi al cospetto del vergognoso comportamento di alcuni nostri concittadini, capisci che il percorso educativo (che è chiaramente mancato) è quello da non tralasciare un attimo. Non a casa facciamo gli incontri negli Istituti scolastici”.

“In due foto, prosegue l’assessore, si può vedere come una strada sia pulita da un lato e mortificata dalla “bassezza civica ” dall’altro lato. Questi sacchi abbandonati hanno il contenuto mischiato, ciò sta a significare la mancata volontà di rispettare regole di comunità semplicissime Ritorno a dirvi di non credere assolutamente che gli autori siamo i fantasmi della bolletta ma sono anche persone (apparentemente) distinte, titolari di attività ricettive e di ristorazione che NON differenziano perché NON vogliono farlo, dipendenti pubblici che chiudono un occhio e lasciano il sacchetto sul cigno della strada e tanti altri profili che si lamentano pure e soprattutto.Sapete quante foto ci arrivano in privato da parte di nostri concittadini virtuosi indignati da questi comportamenti? Penso che se il pesce puzza dalla testa, quando tanti pesci mutano geneticamente in suini, puzzano molto di più. Mi auguro, ha concluso Bennica, più senso civico per questa città, dato che molti abitanti lo meritano e altri non ne conoscono neanche il significato”.