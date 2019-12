Incidente autonomo lungo la Statale 115 in territorio di Licata: feriti 2 giovani

Due giovani, un ragazzo e una ragazza ventenni di Palma di Montechiaro, per cause ancora in fase di accertamento si sono ribaltati con la loro auto e durante l’impatto sono rimasti feriti.

Lanciato l’allarme sul posto gli agenti del Commissariato di Polizia e gli operatori del 118 che hanno trasportato i due presso l’ospedale di Licata dove il ragazzo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico ad entrambe le gambe.

Da accertare se il giovane conducente era sotto effetti di Sostanze stupefacenti o alcol.