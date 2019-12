A fuoco auto di un impiegato a Monserrato

Notte di fuoco quella appena trascorsa nel popoloso quartiere di Monserrato, ad Agrigento,dove una Citroen C3 di proprietà di un impiegato pubblico è stata letteralmente carbonizzata dalle fiamme divampate poco dopo le 2.30.

A fare la scoperta il proprietario che aveva peraltro acquistato da poco il veicolo. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Agrigento e i Vigili del Fuoco per i rilievi del caso. Non è esclusa alcuna pista compresa quella dolosa. Indagini in corso.