Campobello di Licata, assistenza e manutenzione della procedura software in dotazione all’ufficio tributi del Comune

Rinegoziazione con la Cassa Depositi e i prestiti. E’ stato deliberato dalla Pubblica Amministrazione, con delibera di Giunta municipale, guidata dal sindaco Giovanni Picone, Si è proceduto alla rinegoziazione nonché al decreto cosiddetto “Mef”, per porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di rinegoziazione con la Cdp e approvare che l’amministrazione dei prestiti rinegoziati avvenga mediante rate. I documenti sono trasmessi, tra gli altri, a sindaco e segretario generale. Inoltre, l’ente ha deliberato il servizio di interventi, aggiornamenti, assistenza e manutenzione della procedura software in dotazione all’ufficio tributi del Comune. L’affidamento alla “Gefil”, per euro 13.420.

Giovanni Blanda