Campobello di Licata, concerto del Coro polifonico “Alma Laetitia Cantorum”

Concerto del Coro polifonico “Alma Laetitia Cantorum”, a Campobello di Licata, giovedì 2 gennaio, alle ore 20, al centro polivalente per i servizi socio-culturali di via Trieste. Presenterà la serata Giustino Gatì. L’iniziativa è del Lions Club “Due Rose” di Campobello di Licata. Nel corso dell’evento, cerimonia di premiazione dell’iniziativa “Un Poster per la Pace”. Presiederà il presidente del Lions “Due Rose”, Carmelo Paci,

Giovanni Blanda