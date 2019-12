Capodanno 2020 ad Agrigento: cosa c’è da fare e come cambia la viabilità

Agrigento si prepara a festeggiare l’inizio del 2020. Le varie organizzazioni private, già a lavoro da diversi mesi, hanno presentato una ricca offerta per giovani e meno giovani con in generale un alzamento della qualità della proposta agli agrigentini.

Il Comune di Agrigento, in controtendenza con gli ultimi anni, ha deciso di puntare su un target più giovane rispetto al passato chiamando ad esibirsi per l’ultima notte dell’anno il famoso rapper italiano Guè Pequeno che canterà in piazza Vittorio Emanuele le sue hit.Guè Pequeno, ex leader dei Club Dogo, è oggi uno degli artisti più conosciuti della scena trap italiana. La sua presenza, ed il fatto che la scelta sia ricaduta su di lui, è indicativa su quanto quest’anno si punti su un pubblico giovane. Ad aprire il concerto sarà l’ormai noto format “Noche De Fuego” capitanato da Marco Catalano. Il capodanno in piazza è gratis.

In previsione di un numeroso pubblico il Comune ha già varato un piano stradale ad hoc: saranno chiuse con transenne la via Imera, all’altezza della posta centrale, fino al Comando Provinciale dei Carabinieri. Unico “corridoio” utile per le auto sarà il lato dove è presente il Genio Civile. Interdetta anche via Europa dalle 17 alle 20 in considerazione dei fuochi d’artificio. Divieto d’accesso in via Acrone in direzione piazza Stazione.

Diversi gli eventi organizzati dai privati. Un altro importante ospite sarà presente alla discoteca “Fabrik” di Agrigento: si tratta del cantante Irama, conosciuto per le canzoni tormentone soprattutto nel periodo estivo. Capodanno che si celebrerà anche allo Sport Village di Agrigento. Unconvetional Sound propone un dj set di alta qualità con gli ospiti Dax, Paul Ritch e Paula Temple.