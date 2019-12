Naro: Il Sindaco vieta i botti di Capodanno

Il Sindaco di Naro Maria Grazia Brandara ha firmato questa mattina un’ordinanza che vieta l’utilizzo dei cosiddetti “botti di capodanno” dal 30 Dicembre al 6 gennaio 2020.

Dichiarazione del Sindaco:

“Ho firmato l’ordinanza pensando innanzitutto all’incolumità delle persone al fine di non dover assistere a incresciosi fatti di cronaca come avviene ogni anno in diverse zone del nostro Paese e ai nostri animali che ne risentono maggiormente”.