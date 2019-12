Palma di Montechiaro brinderà in piazza l’arrivo del 2020

Per la prima volta nella storia, Palma di Montechiaro, domani sera, notte di San Silvestro, attenderà l’arrivo del 2020 in piazza, precisamente in Piazza Provenzani dove l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Stefano Castellino, ha allestito una serie di eventi di forte richiamo.

La manifestazione è stata denominata “Capodanno nella città dei Tomasi”. Si comincia alle 23,30 con la band Luna Rossa per un tributo a Renzo Arbore, si proseguirà con lo show di Alessandro Gandolfo, conosciuto moltissimo per la sua imitazione di Adriano Celentano e, dopo il brindisi della mezzanotte, dj set con Calogero Puzzo.

“Una notte da vivere tutta d’un fiato – dicono il sindaco Castellino e l’assessore Roberto Onolfo – Abbiamo voluto fare questo regalo alla nostra cittadinanza anche per evitare lo spostamento in altri centri. Vogliamo che i nostri giovani rimangano in città festeggiando San Silvestro come succede nelle grandi città italiane, senza tuttavia prendere la macchina, che in nottate come questa è sempre un pericolo, e raggiungere i centri limitrofi”.