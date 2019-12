Posa della prima pietra per il Centro raccolta rifiuti a Palma di Montechiaro

E’ stata posata simbolicamente (e non soltanto) la prima pietra dei lavori che daranno luce al centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani differenziati nel comune di Palma di Montechiaro. Il Centro sarà dotato di una adeguata area interna così da rendere agevole la movimentazione dei mezzi destinati allo svuotamento dei contenitori ed in particolare le operazioni di carico e scarico dei rifiuti e di svuotamento dei contenitori e dei cassoni scarrabili che potranno essere installati.

All’interno dell’area sono state previste :

• edificio ad uso ufficio/guardiania, l’ufficio sarà dotato di tutti i dispositivi necessari per l’accettazione e quantificazione dei rifiuti conferiti da parte di ciascun utente.• zone di conferimento e deposito dei rifiuti differenziati, da attrezzare con cassoni scarrabili per contenere rispettivamente i seguenti rifiuti:

– umido;

– carta e cartone;

– plastica;

– metalli;

– Legno;

– Vetro.

Ad annunciarlo è il sindaco Stefano Castellino che prosegue: “Per facilitare le operazioni di scarico negli scarrabili è stato previsto la realizzazione di un’area sopraelevata a cui si accede tramite rampe di entrata ed uscita.• area appositamente prevista per la collocazione della piattaforma di pesatura a filo pavimento;• zona per il conferimento e deposito di rifiuti pericolosi quali: oli alimentari e lubrificanti, pile, farmaci scaduti, accumulatori al piombo, per la quale è stata prevista una copertura fissa in acciaio e pannello coibentato tipo tegola a protezione degli agenti atmosferici. Tale zona sarà dotata di pavimentazione in cls tipo industriale additivato con rete elettrosaldata per garantire la sua perfetta impermeabilità, dotata di opportuna pendenza al fine di convogliare eventuali sversamenti accidentali in un pozzetto a tenuta stagna, anch’esso previsto all’interno della zona protetta dalla tettoia.• aree a verde per le quali è stato, inoltre, previsto un’ impianto di innaffiamento.