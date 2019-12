Rubati i soldi delle suore di un convento di Palazzolo, il sindaco dona alle vittime l’intero stipendio di dicembre

Dopo il saccheggio dei soldi custoditi nel convento del Sacro cuore di Gesù di Palazzolo, il sindaco del centro montano del Siracusano, Salvatore Gallo, ha deciso di cedere alle suore l’intera indennità di dicembre.

Un regalo di Natale da parte del capo dell’amministrazione di Palazzolo dopo il furto avvenuto nelle ore scorse che ha rischiato di mettere in ginocchio le attività delle sorelle.

Infatti, quel denaro, come fanno sapere da fonti del Comune, serve alle vittime non solo per il loro sostentamento ma anche per l’acquisto di viveri, da destinare ai poveri, e per pagare le bollette dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua.

La parrocchia di San Paolo, con in testa il suo sacerdote, padre Gianni, ha così deciso di aiutare le suore organizzando una raccolta fondi a cui ha aderito il sindaco di Palazzolo Salvatore Gallo che ha donato tutta l’indennità di dicembre.

Frattanto, i carabinieri della stazione di Palazzolo e di Noto hanno avviato le indagini sul furto per provare ad identificare gli autori del saccheggio. Una mano agli inquirenti potrebbero darla le immagini delle telecamere di sicurezza della zona.