Campobello di Licata, nuovo Rapporto Polizia municipale

Il comando di Polizia municipale del Comune di Campobello di Licata, coordinato dall’ispettore capo Salvatore Cutaia, collaborato dal vice ispettore Angelo La Mattina, ha comunicato l’ aggiornamento del rapporto comunale sulla riscossione dei proventi per le violazioni al codice della strada, nella fattispecie da ottobre a dicembre. Secondo la determina dirigenziale, “i proventi sono da imputare al capitolo del Bilancio comunale denominato “Sanzioni per violazioni di norme in materia di circolazione stradale”. Il comando dei vigili urbani ha, pertanto, reso noto il nuovo quadro economico del rapporto: accertamento 4-.242,70 euro; le riscossioni effettuate sono di euro 3.887,35 euro; le riscossioni da effettuare ammontano a euro 315,35 euro. L’atto amministrativo della Polizia municipale, verrà trasmesso al responsabile dell’area Finanziaria del Comune, diretto da Fortunato Pitrola.

Giovanni Blanda