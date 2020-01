Capodanno ad Agrigento con la musica di Guè Pequeno (Video)

Capodanno in musica per il popolo di Agrigento che si è riversato in massa in piazza Vittorio Emanuele per festeggiare il nuovo anno con i ritmi e la musica di Cosimo Fini, rapper milanese noto come Gué Pequeno.

https://youtu.be/VydowGP6OAI

Tutto è filato liscio come l’olio, nessun problema registrato, particolarmente efficace il servizio d’ordine e sicurezza.

https://youtu.be/1gtmcGbXxDo

Un’ora di buona musica, particolarmente apprezzata la rivisitazione di “Oro” portata al successo da Mango, poi il rompete le righe sancito dai tradizionali fuochi d’artificio.