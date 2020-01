Colonnine di ricarica e veicoli green, l’Asp Agrigento avvia progetto pilota

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento apre all’idea dell’alimentazione elettrica per la propria flotta di veicoli aziendali guardando, all’orizzonte, verso un rinnovamento in senso “ecologista” della mobilità dei mezzi di servizio.

Il primo passo la direzione strategica dell’ASP lo ha già fatto pensando di utilizzare alcuni spazi dedicati, presenti in tutte le strutture distribuite sul territorio provinciale, collocandovi delle colonnine per la ricarica delle vetture elettriche. In questo senso l’Area Servizi del Settore tecnico aziendale ha ricevuto il mandato ad effettuare una consultazione di mercato finalizzata ad individuare degli operatori economici interessati ad installare a proprie spese gli impianti di charging ma ricevendo in cambio l’uso gratuito delle porzioni di suolo necessarie alla creazione degli stalli e la gestione del servizio. Se, come pare sia auspicabile, l’ASP incontrerà l’interesse dei fornitori attivi nel settore, l’apertura nei confronti della green mobility produrrà benefici per l’intera collettività contribuendo rispetto dell’ambiente e della qualità dell’aria e, in aderenza a quanto previsto dalle direttive dell’Unione Europea, permetteranno alla provincia di Agrigento di partecipare al raggiungimento degli accordi internazionali relativi all’abbattimento del 40% dei gas serra entro il 2030.

La linea può dirsi tracciata ed il progetto pilota avviato dall’ASP consentirà ai futuri mezzi aziendali di ricaricarsi “in home”, verosimilmente a costi agevolati, e, in generale, a tutti i cittadini della provincia di poter contare su un comodo ed efficiente servizio di ricarica davvero a portata di mano.