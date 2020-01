Ersu, Più posti letto e nuove borse di studio

L’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione, Roberto Lagalla, ha firmato il decreto di nomina dei Consigli di amministrazione degli Ersu di Palermo, Catania, Enna e Messina che resteranno in carica per i prossimi quattro anni.

“Da oggi gli Enti regionali per il diritto allo Studio universitario potranno proseguire la regolare attività nel pieno delle loro funzioni – dichiara Lagalla – grazie alla nomina dei nuovi Presidenti e dei rispettivi Consigli di amministrazione, composti da un rappresentante dei docenti universitari e tre eletti fra gli studenti universitari. A questi ultimi ed, in particolare, ai nuovi presidenti, ai quali è affidata la maggiore responsabilità dell’Ente, auguro buon lavoro, dichiarandomi certo che si potrà operare sinergicamente e proficuamente per garantire pari opportunità nell’accesso agli studi e sempre maggiore qualità dei servizi resi agli studenti. Si tratta di un momento delicato e particolarmente significativo della storia del diritto allo studio in Sicilia e mi aspetto quindi grande attenzione e sensibilità verso le problematiche sollecitate dagli studenti, soprattutto nell’ultimo periodo.

Una prima emergenza sulla quale occorrerà lavorare sin da subito è sicuramente quella della residenzialità, per aumentare la disponibilità di posti letto e, a riguardo, a partire dal 2020 la Regione siciliana potrà disporre di somme da destinare all’edilizia universitaria. Inoltre, sarà necessario cooperare per sollecitare il governo nazionale al fine di ottenere un incremento del finanziamento normalmente destinato al funzionamento degli Enti, tale da permetterci di aumentare il numero di borse di studio per supportare ulteriormente gli studenti meritevoli che si trovano in condizioni di disagio economico”.

Il Consiglio di amministrazione dell’Ersu di Catania sarà guidato dal Presidente Salvatore Cantarella, dal rappresentante dei docenti Salvatore Cannizzaro e dagli studenti Rosolino Roberto Fiorenza, Giovanni Girgenti e Paola Pulvirenti.

Il Consiglio di amministrazione dell’Ersu di Palermo sarà composto dal Presidente Giuseppe Di Miceli, da Antonella Sciortino, rappresentante dei professori universitari, da Adelaide Carista, Giorgio Gennusa ed Emanuele Nasello, eletti in qualità dei rappresentanti degli studenti.

A Messina il nuovo presidente sarà Pierangelo Grimaudo che opererà insieme a Salvatore Cardali, docente universitario, e a Manuel David Morabito, Teodoro Pietro Di Certo e Kevin Bonasera, rappresentanti degli studenti, mentre l’Ersu di Enna sarà presieduto da Livio Davide Cardaci, al quale si uniscono Dario Ticali, eletto fra i docenti, Riccardo La Cognata, Francesco Volpe e Giulia Maria Patti come rappresentanti degli studenti universitari.