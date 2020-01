Agrigento, picchiato all’uscita della discoteca durante il veglione

Brutto episodio di violenza all’esterno di un noto locale agrigentino dove era in corso una serata danzante per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Un 28enne agrigentino è rimasto ferito in seguito ad una aggressione verificatasi davanti una discoteca nel quartiere di Villaggio Mosè.

Secondo una prima ricostruzione il giovane sarebbe stato aggredito alle spalle. Sul posto il personale medico che ha trasportato il 28enne in ospedale dove gli sarebbero stati riscontrati un trauma cranico e altri traumi sparsi in tutto il corpo.

Subito dopo la chiamata di emergenza sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Agrigento. Avviate indagini per risalire a movente e responsabili.