Campobello di Licata, fornitura attrezzature per la manutenzione e piante

Il Comune ha determinato l’acquisto di attrezzature per la squadra di manutenzioni ed affidamento della fornitura per 5 mila euro, alla ditta “Omars” di Sciascia Calogero. Gli operai hanno manifestato la necessità di provvedere all’ acquisto di attrezzature necessarie per l’esecuzione di interventi di manutenzione e svolgere al meglio e in sicurezza operazioni da eseguire. La determina è emessa dal settore Ambiente e dalla Protezione civile. Comune: fornitura di piante e fiori per l’ arredo urbano. Approvati l’affidamento e l’impegno di spesa L’amministrazione comunale ha manifestato la volontà di piantumare piante (carrubi, arancio) e fiori in più parti del centro abitato e nelle rotatorie , vie , piazze del paese, per renderle più accoglienti. Sevizio affidato alla ditta “Di liberto Claudio “, per euro 4918,03

Giovanni Blanda