Trasporto pubblico a Siracusa, arrivati 7 bus dell’Ast nuovi di zecca per 9 linee

Sono stati consegnati dall’Ast al comune di Siracusa sette nuovi bus che si trovano nell’area del deposito di Pantanelli pronti per essere immatricolati nei prossimi giorni. “Si conta di vederli in strada a cavallo tra la fine e l’inizio del nuovo anno”: lo dichiara il sindaco, Francesco Italia che ricorda i diversi incontri degli ultimi mesi con i vertici dell’Azienda trasporti per il potenziamento delle corse e dei servizi.

“Il parco mezzi dell’Ast- aggiunge Italia- si arricchisce quindi con nuovi bus che garantiranno una migliore qualità del servizio di trasporto urbano in città”. L’assessore alla Mobilità, Maura Fontana, entra poi nel dettaglio tecnico del servizio. “I nuovi sette pullman saranno destinati complessivamente a 9 linee urbane, quelle che vanno dall’1 alla 6, e poi le linee 12, 25 e 26. Come Amministrazione ringraziamo l’Ast per avere recepite le giuste istanze venute fuori dal confronto con la città che ho avviato sin dal mio insediamento. Da una delle ultime, grazie anche alle sollecitazioni dell’ex consigliere Gaetano Favara, è scaturita l’esigenza di assicurare il servizio anche a Tivoli. Mercoledì incontreremo i vertici dell’Ast per valutare la possibilità, nell’ambito di una rimodulazione del capitolato, di sottoporre questa richiesta all’assessorato regionale ai Trasporti. L’auspicio- conclude l’assessore- è che i nuovi mezzi possano essere un incentivo all’uso del trasporto pubblico in città”.