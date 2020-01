40enne consuma cocaina e finisce in ospedale

Tra i numerosi interventi del personale medico durante la notte di Capodanno c’è da segnalare il salvataggio di un uomo di 40 anni di Agrigento che si è sentito male dopo aver consumato un notevole quantitativo di cocaina.

L’uomo è stato soccorso in via Crispi, nel centro di Agrigento. Mentre camminava ha accusato un malore e si è accasciato a terra. A soccorrerlo gli agenti della sezione Volante che lo hanno trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.