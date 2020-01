Autotrasporto in Sicilia, richiesto incontro con il ministero

Per scongiurare le manifestazioni di protesta in prossimità dei porti siciliani e i conseguenti disagi, l’Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti On. Marco Falcone ha chiesto la convocazione urgente al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti De Micheli delle parti interessate.

Intanto le Prefetture di Palermo e Catania allertate dai possibili disagi che potrebbero venirsi a creare in prossimità dei porti hanno chiesto una tregua ai soggetti che stanno organizzando le manifestazioni nel caso arrivasse la convocazione del MIT per il 7 gennaio.

Ma Trasportounito, Aitras e Aias non ci stanno: non basta essere convocati, è necessario che le istituzioni provvedano a soluzioni immediate, la Sicilia è stanca di essere trattata perennemente come una regione di serie B, pur essendo in continua emergenza.

Lo stato di agitazione rimane fino all’esito dell’incontro, se mai ci sarà, con il MIT.