Canicattì e Licata, pistolettata alla mano per un 70enne, 3 feriti dai “botti” di Capodanno

I botti di Capodanno, almeno questa volta, non hanno provocato danni irreparabili. Ad Agrigento, le prime notizie che arrivano sono confortanti: tre persone medicate al Pronto soccorso degli ospedali di Agrigento e Canicattì per ferite provocate dallo scoppio di petardi ; un 70 enne di Palma medicato per ferita da arma da fuoco a Licata. Numerosi casi di intervento per abusi di alcol.

E’ il bilancio quasi definitivo della notte di Capodanno. Al San Giacomo d’Altopasso di Licata l’episodio più inquietante dove un 70enne è stato medicato per le ferite riportate alla mano e causata da un colpo di pistola. Non convince i carabinieri la versione fornita secondo la quale l’uomo stava pulendo l’arma quando è partito accidentalmente il colpo.