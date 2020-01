Capodanno e botte: aggrediti minorenni

Un capodanno “movimentato” quello appena trascorso ad Agrigento. I carabinieri della Compagnia di Agrigento stanno indagando per risalire ai responsabili di una vera e propria aggressione avvenuta al Viale della Vittoria proprio la notte di S.Silvestro. Ad avere la peggio due ragazzini che sarebbero stati presi di mira da un gruppetto.

Il primo ad intervenire per prestare soccorso è stato un vigile urbano fuori dal servizio. In seguito i due giovani sono stati trasportati in ospedale per le cure mediche del caso.

Un altro episodio di violenza è avvenuto in Piazzale Rosselli, nel cuore della città, sempre la sera del 31 dicembre. A darsele due gruppi di giovani