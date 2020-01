Operatori 118 salvano bimba di tre mesi

Poco prima dell’inizio del 2020 gli operatori del 118 Gise, guidati da Sandro Bennici, sono intervenuti in una abitazione del quartiere di Villaggio Mosè in seguito ad una chiamata di soccorso. Il personale sanitario, intervenuto prontamente, è riuscito a salvare una bimba di appena tre mesi che aveva poco prima ingerito del latte rimanendo ingorgata e non riuscendo più a respirare.

Dopo soli tre minuti dalla chiamata di emergenza il personale del 118 è giunto sul posto e dopo aver proceduto alle pratiche di distruzione la bimba, finalmente, ha iniziato a piangere. Si chiude in bellezza il 2019, anche se con un po’ di apprensione, e il nuovo anno inizia con una buona notizia. La bimba è salva.