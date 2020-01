Porto Empedocle, la Capitaneria cede la Torre Carlo V al Comune

La Capitaneria di Porto ha ceduto al Comune la Torre Carlo V che si appresta a diventare museo del mare. A firmare il protocollo d’intesa il Comandante di Fregata, Gennaro Fusco e la sindaca Ida Carmina.

“Per la città di Porto Empedocle si chiude l’anno in bellezza”, ha commentato il neo assessore Calogero Conigliaro. “Ringrazio in questi primi due mesi di mia attività il Sindaco Carmina che mi ha sempre sostenuto, il Comandante Fusco, il collega assessore al Porto Vetro, la giunta e i tecnici presenti al tavolo con il Soprintendente Benfari che ha dato impulso affinché si proceda alla musealizzazione. Spero che questo sia solo l’inizio di un lavoro di squadra, la squadra della città di Porto Empedocle fatta da tutti i cittadini in buona fede”.