Scala dei turchi, fori ricoperti. Mareamico: “dopo il danno la beffa”

Negli scorsi giorni Mareamico aveva documentato la presenza di una serie di buchi nella marna bianca della Scala dei turchi.

Oggi gli stessi buchi sono stati, in maniera parecchio artigianale, coperti.

“Noi, scrive Mareamico, non sappiamo chi ha sfregiato la Scala dei turchi, e ovviamente non sapremo mai chi ha cercato goffamente di rimediare al danno arrecato, una cosa è certa: la Regione Sicilia deve intervenire sul bene in questione e fare in modo che l’area venga sorvegliata fisicamente, al fine di evitare qualsiasi danneggiamento e per impedire la fruizione nelle zone a rischio, per la sicurezza di tutti i visitatori”.

Ecco il video: https://www.facebook.com/835808973122116/videos/2413908622257544/