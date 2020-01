A Sciacca si punta sul car sharing

La giunta comunale di Sciacca ha approvato una delibera per la manifestazione pubblica di interesse volta a individuare soggetti interessati a svolgere il servizio di car sharing nel proprio territorio. Il servizio potrà essere attivato in via sperimentale con otto postazioni all’interno della città e per un periodo di 36 mesi. Tutti i soggetti interessati dovranno far pervenire la loro proposta al comune di Sciacca. Il car sharing è un servizio di mobilità urbana che permette agli utenti di utilizzare un veicolo su prenotazione noleggiandolo per un periodo di tempo breve, anche per pochi minuti o ore, e pagando in ragione dell’utilizzo effettuato. Con il car sharing, si potrà dire addio all’ assicurazione,al bollo, alla revisione e alle spese carburante. Sarà tutto compreso nel canone di locazione. Inoltre, sarà più facile trovare parcheggio.

