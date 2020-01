“Abbassa il volume della TV” e il detenuto aggredisce la guardia nel carcere

Aggressione all’interno del carcere di Ragusa. La vittima è un Poliziotto Penitenziario che nella giornata di Capodanno, durante un’operazione di controllo all’interno di una camera detentiva, è stato aggredito con calci e pugni da un detenuto di nazionalità italiana, affetto da problematiche psichiche.

L’aggressione è scattata solo perchè l’uomo era stato invitato da un altro agente, ad abbassare il volume del televisore. I riflessi dell’assistente capo coinvolto e il tempestivo intervento dell’altro collega presente hanno permesso di evitare conseguenze ancora più gravi. Per la vittima dell’aggressione sono state necessarie alcune cure mediche per i lividi e le escoriazioni.

La Cisl FNS, in seguito all’ennesimo caso di violenza all’interno delle carceri siciliane, auspica che “l’amministrazione, all’atto dell’assegnazione di questi soggetti affetti da patologie psichiatriche, tenga conto della necessità di individuare strutture specializzate per un’adeguata gestione”.