Agrigento, lavoratori gruppo Fortè in piazza: “Non abbandonateci”

Sono circa ottanta gli agrigentini dipendenti del gruppo “Fortè” – un tempo leader nella grande distribuzione siciliana ma adesso in pesante crisi – il cui destino è’ appeso ad un filo. Per questo motivo una delegazione di lavoratori, accompagnata dal sindacalista Manlio Cardella, segretario di Fast Confsal, ha manifestato ieri mattina davanti la Prefettura di Agrigento chiedendo un incontro con il Prefetto Caputo.

“Il Prefetto ci ha accolto e ha ascoltato con interesse il nostro punto di vista – dichiara Cardella – la situazione è’ davanti il Tribunale di Catania che si pronuncerà nei prossimi giorni. Abbiamo chiesto che venga arrivato un tavolo di crisi per capire come gestirla e far sì che a pagare non siano 80 padri di famiglia.”