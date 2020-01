Campobello di Licata, fornitura di carburante per autoveicoli comunali

Impegno di spesa per fornitura di carburante per autoveicoli comunali. Lo ha stabilito il Comune, con provvedimento dirigenziale. Deliberata l’adesione alla convenzione Consip “ Fuel c Card” , tramite “Kuwait petroleum italia spa”, aggiudicataria del carburante. Impegnata somma euro 17 mila Documento al Sindaco, segretario comunale e settori interessati.

Giovanni Blanda